Pięć gwiazd odrzuciło rolę w filmie Star Wars: Starfighter u boku Goslinga. Dlaczego?

Greta Lee, nominowana do Emmy i Złotego Globu za role w „The Morning Show” i „Russian Doll”, również miała szansę dołączyć do „Starfightera”. Jak podaje Richtman, zaproponowano jej rolę właścicielki kantyny, na którą natknąć się mieli główni bohaterowie w trakcie swojej tajemniczej misji. Niestety, z nieznanych powodów aktorka się wycofała.



Warto też wspomnieć o Sarze Snook, gwieździe „Sukcesji”, którą Lucasfilm również próbował zaangażować do projektu. Według doniesień, miała zagrać matkę postaci kluczowej dla opowieści – być może siostrę lub szwagierkę bohatera granego przez Goslinga. Niestety i ona powiedziała „nie”.



Obraz ma opowiedzieć historię 15-letniego chłopaka, który wyruszy w niebezpieczną podróż ze swoim wujkiem (Gosling). Bohaterowie będą ścigani przez dwójkę złoczyńców. Jedna z nielicznych potwierdzonych informacji na temat filmu zdradza, że przeniesie on widzów w zupełnie nowy zakątek uniwersum. Podczas imprezy Star Wars Celebration Levy i Gosling podkreślali „świeżość” tego projektu, zdradzając, że akcja filmu rozgrywać się będzie około pięć lat po wydarzeniach ze „Skywalker. Odrodzenie”. Mamy więc do czynienia z historią dziejącą się w erze, którą Lucasfilm określa mianem „Nowego Zakonu Jedi”. A to z kolei oznacza, że jakikolwiek związek z grą wideo o tym samym tytule (rozgrywającej się w czasach prequeli) jest mało prawdopodobny.



Trwa preprodukcja. Zdjęcia mają wystartować już tej jesieni. Premierę wyznaczono na 28 maja 2027 r.