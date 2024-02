Amerykański aktor mimo swoich 77 lat przeżywa obecnie drugą młodość. Często pojawia się w programach telewizyjnych, śledzi kariery aktorów i aktorek nowego pokolenia, niedawno założył też swoje oficjalne konto na TikToku, gdzie z ogromnym sukcesem odtworzył viralowy trend. Jego udział w serii filmów „Rambo” wspominany jest do dzisiaj z wielkim sentymentem. Niedawno mogliśmy zobaczyć go w The Tonight Show, prowadzonym przez Jimmy’ego Fallona. Sylvester Stallone zdradził widowni, kto według niego powinien zostać kolejnym Rambo. Wybór wydaje się być dość zaskakujący, ale jedynie na pierwszy rzut oka.