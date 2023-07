Te programy oglądali wszyscy. Wybraliśmy 6 kultowych (i genialnych) teleturniejów

"Wielka Gra" to również nostalgiczny teleturniej lat 90. który swego czasu bił rekordy popularności. Produkowany przez TVP od 25 listopada 1962 do 2 września 2006 roku. Choć prowadzący zmieniali się kilkukrotnie w historii programu, ostatnią z nich i najbardziej zapamiętaną była Stanisława Ryster. Program sprawdzał wiedzę specjalistyczną z danej dziedziny, z której gracz musiał się przygotować. Był to pierwszy teleturniej w Polsce na zagranicznej licencji. Teleturniej wprowadzony został do ramówki TVP 25 listopada 1962 roku do jedynego wówczas programu TVP z inicjatywy Ryszarda Serafinowicza i przez niego prowadzony do 1962 roku z Joanną Rostocką jako asystentką. "Wielka gra" nadawana była przez kilkanaście lat raz w miesiącu w niedzielę w telewizyjnej Jedynce, a później w sobotę, co dwa tygodnie w TVP2. Uczestnicy "Wielkiej gry" bardzo często byli zawodowcami, którzy nie mieli najmniejszego problemu z tym, by opanować dowolną dziedzinę.