Łezka w oku się kręci. Te młodzieżowe programy rządziły w polskiej telewizji w latach 90. i 2000.

Choć nie był to program stricte skierowany do młodzieży, na przestrzeni lat oglądało go mnóstwo młodych osób, a muzyka prezentowana w programie podbijała serca młodych ludzi i wpływała na ich gusta. "30 ton" emitowane było od 1995 do 2006 roku. Program prezentował 30 teledysków najpopularniejszych piosenek w Polsce w danym tygodniu. Samo zestawienie tworzone było na podstawie sprzedaży albumów, z których pochodził dany singel, oraz popularności piosenek w stacjach radiowych. Warto podkreślić, że teledyski emitowane były jedynie w około 30-sekundowych fragmentach.