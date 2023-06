Taką rozpierduchę to ja szanuję. Nowi "Transformers" z popcornem komponują się idealnie

"Transformers: Przebudzenie bestii" ma nam dostarczyć rozrywki do popcornu i to właśnie robi, pozwalając wyłączyć szare komórki na niespełna dwie godziny. To film, który daje dokładnie to, co obiecuje. Sami więc musicie zdecydować, czy interesuje was produkcja, w której wielkie roboty naparzają się z przerośniętymi mechanicznymi zwierzętami. Jeśli tak, lepszej propozycji na spędzenie wieczoru w kinie nie znajdziecie.