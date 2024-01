Słowo daję, ten film cię wykończy. Niesamowity thriller wpadł na HBO Max

Tom Ford to artysta z krwi i kości. Inscenizacje są eleganckie, przemyślane i ambitne, ale nigdy nie przekraczają granicy pretensjonalności. Społeczne obserwacje twórca przekuwa w opowieść, która broni się zarówno narracją i symboliką, jak i gatunkową dosłownością. To wspaniała, emocjonalna konstrukcja - przeszłość wpływa na teraźniejszość, fikcja na rzeczywistość; wszystko pozostaje połączone i spójne. Widz, choć zdaje sobie sprawę z tego, co jest faktem, a co wymysłem, i tak daje się zmiażdżyć napięciem tej drugiej linii akcji. Wspaniała obsada (Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson czy Isla Fisher) dopełnia wrażenia dzieła większego, niż przeciętny gatunkowiec. Nie szarżowałbym z bezkrytycznymi zachwytami, ale "Zwierzęta nocy" to z całą pewnością thriller plus - gęsty, arcysprawnie bawiący się konceptem powieści-terapii po odrzuceniu, olśniewająco zaprojektowany, cudownie designerski, wycieńczający i intensywny od pierwszej do ostatniej sceny. Świetna rzecz.