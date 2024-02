TVN będzie grał w "Mafię". To nie żart, tylko nowa ramówka stacji

Kolejny program, który widzowie mogli trochę poznać to "Autentyczni" z Maciejem Stuhrem w roli prowadzącego i moderatora. Do tej pory stacja wypuściła dwa odcinki. To format, w którym osoby w spektrum autyzmu zadają pytania znanym i lubianych osobom, wcielając się w dociekliwych dziennikarzy. W dwóch pierwszych odcinkach gościli Robert Makłowicz i Natalia Kukulska. To okazja, by bliżej poznać świat autystycznych osób. Wiadomo, że emisję 3. odcinka zaplanowano na 25 lutego.