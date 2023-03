Gdzie obejrzeć "Wszystko wszędzie naraz"? Ten film zgarnia niemal wszystkie najważniejsze nagrody

Do tej pory produkcja "Wszystko wszędzie naraz" zdobyła m.in. dwa Złote Globy, cztery Saturny i jedną statuetkę BAFTA. Do tej pokaźnej puli dołączają również nagrody SAG, czyli Screen Actors Guild, które zapiszą się w historii wydarzenia. Film zdeklasował bowiem nie tylko wszystkich konkurentów na tegorocznej ceremonii, ale nawet tych z poprzednich lat, począwszy od 1995 roku - pobił on rekord, wygrywając cztery statuetki na pięć nominacji, co uczyniło go rekordzistą w wygranych przez jedną produkcję nagrodach.