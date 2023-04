Zendaya zaskoczyła fanów. Gwiazda "Euforii" pojawiła się na festiwalowej scenie Coachelli

Aktorka dołączyła do Labrintha na scenie po tym, gdy muzyk rozpoczął kawałek "I’m Tired", który w 2022 roku został nominowany do nagrody Emmy w kategorii Wybitna muzyka oryginalna i tekst. Następnie w całości wykonała piosenkę "All for Us", uhonorowaną Emmy w tej samej kategorii w 2020 roku. Jej energetyczny występ i samo pojawienie się na festiwalu sprawiło, że fani oszaleli.