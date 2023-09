Nie było to łatwym zadaniem, gdyż firma z logo nadgryzionego jabłka słynie ze swojego zamiłowania do tajemnic i sekretów. Jej pracownicy praktycznie nie opowiadają o swojej pracy - i to nie tylko przyjaciołom i dziennikarzom, ale często również swoim partnerom, w tym również takim pracującym w Apple’u, tylko w innym dziale. Mimo to Trippowi Mickle’owi udało się zebrać w jednym miejscu wiele wypowiedzi, które rzucają nowe światło na to, jak Apple się przeobrażał.