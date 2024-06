25-letnia artystka opublikowała na swoich profilach w mediach społecznościowych w całości wyprodukowany przez siebie klip, w którym zwraca się bezpośrednio do agresorów. W tekście autorka odnosi się do hipokryzji i bigoterii prześladujących ją osób. Jest to też głos sprzeciwu wobec rasizmu, prośba o więcej empatii oraz krytyka tych, którzy nadużywają słowa „woke” by opisać wszystko, przez co czują się zagrożeni albo czego nie rozumieją. Ten zwrot zrodził się w latach 30. XX w. i był używany przez osoby czarnoskóre w celu uświadamiania nierówności społecznych.