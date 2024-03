Bohaterem mrocznej powieści "Tajemna historia" nagrodzonej Pulitzerem Donny Tartt jest Richard Papen, student ekskluzywnego college'u w Nowej Anglii. Kiedy chłopak dołącza do grupy inteligentnych, choć ekscentrycznych studentów filologii klasycznej, za sprawą charyzmatycznego wykładowcy odkrywa zupełnie nowy sposób myślenia, który zaprzecza jego dotychczasowej, monotonnej egzystencji. Eksperymenty z narkotykami, alkoholem i seksualnością doprowadzają jednak do morderstwa. Czy da się uniknąć jego konsekwencji? Czy można zabić i uniknąć kary? A przede wszystkim - czy to możliwe, by tak potworna zbrodnia nie zmieniła jej sprawcy?