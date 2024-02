Na Amazona wjechał dzisiaj poruszający film. Ma aż 5 nominacji do Oscara

W życiu pisarza dochodzi do szeregu przykrych wydarzeń, których ma on powoli dosyć. Postanawia coś z tym zrobić. Tworzy zatem, pół żartem, pół serio, satyryczną powieść „My Pafology”, wyśmiewającą literackie klisze, których ludzie oczekują od czarnoskórych autorów książek. Zawiera w niej melodramatyczne historie, postacie nieradzących sobie z niczym ojców, przemoc ze strony gangów oraz oczywiście motyw narkotyków. Wysyła to do swojego wydawcy z pełną pogardą, przekonany, że ten odeśle go z kwitkiem. Okazuje się jednak, że tego właśnie oczekiwał i proponuje mu zawrotną kwotę w ramach zaliczki. Od tego momentu cały świat i wszystkie przekonania, którymi kierował się artysta do tej pory, stają na głowie.



Film „Amerykańska fikcja” jest już dostępny w serwisie Amazon Prime Video.