Zaginieni i odnalezieni: prawdziwe historie z serialu Netfliksa. Niektórzy zniknęli w tajemniczych okolicznościach

28 września 2004 roku Tim wyszedł z mieszkania o 5:00 nad ranem, co potwierdził jego współlokator. Chłopak jednak nie pojawił się na mszy o 7:00, co było częścią jego rutyny. O 8:20 Carney zadzwonił do swojego przełożonego, aby powiedzieć mu, że spóźni się do pracy z powodu deszczu. Okazało się, że tego dnia nie dotarł do pracy i więcej o nim nie słyszano.



7 października 2004 roku samochód Carneya został znaleziony porzucony na poboczu drogi, a kilka dni później na nagraniu z monitoringu pojawił się zamaskowany mężczyzna, który pobrał z konta bankowego Tima 1 tys. dolarów. Wtedy zaczęto oskarżać The Gospel Outreach, organizację religijną, do której należał zaginiony, o zastraszanie i przemoc emocjonalną, co miałoby zmusić jej członków do jeszcze większych wpłat na poczet organizacji. Kościół jednak zaprzeczył, jakoby miał coś wspólnego ze zniknięciem chłopaka. W końcu 23 września 2011 roku Timothy Carney został znaleziony żywy, jednak nie chciał ujawnić rodzicom miejsca pobytu. Władzom udało się z nim porozmawiać, po czym został wykreślony z bazy danych osób zaginionych.