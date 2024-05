Bachata podzieliła internet. Dajcie już spokój Annie Lewandowskiej

Czy spekulacje na temat zdrady można nazwać mizoginią, jak wspomniała Maja Staśko? Wśród komentujących z pewnością znajdą się osoby, którzy pałają niechęcią do kobiet i zrobią wszystko, byleby Annie Lewandowskiej dopiec. Smutnych hejterów szukających łakomego kąska, by wyrzucić swoją frustrację do internetu również nie brakuje. A może to kwestia czegoś zupełnie innego?



Palącą kwestię poruszył Maciek Krawczyk z kanału Zmiana Doświadczania, który podzielił się swoimi spostrzeżeniami z psychologicznego punktu widzenia. I ma w tym sporo racji. Gdyby zastanowić się głębiej nad tym, dlaczego społeczność internetowa została podzielona na dwa obozy: tych, którzy twierdzą, że bachata to tylko taniec i tych, którzy uważają, że Lewandowska robi coś niestosownego, odpowiedzi należy szukać w swoich własnych doświadczeniach. Ile związków, tyle zasad i granic.



Jeśli ktoś doświadczył zdrady lub postawił granicę, że partner lub partnerka nie mogą spotykać się na neutralnym gruncie z osobami płci przeciwnej, zdjęcie Anny Lewandowskiej będzie budziło w nim zgorszenie (co wcale nie oznacza, że znajdziemy to mizoginistyczny podtekst). Jeżeli natomiast w związku panują zasady, w myśl których partnerzy mają do siebie pełne zaufanie i nie kontrolują chorobliwie tego, z kim spotyka się ich druga połówka, spojrzą na zdjęcie trenerki fitness i będą scrollować dalej.