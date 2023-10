"Ania" trafiła na Netfliksa. Film o Annie Przybylskiej porusza, choć nie jest bez wad

W filmie nie brakuje kilku dramatycznych momentów, do których oczywiście należy opowieść bliskich o chorobie aktorki, z którą się zmagała - wyczerpującym rakiem trzustki. Gdy słyszymy, jak dramatyczną walkę toczyła o swoje życie i zdrowie, trudno nie uronić łzy. Mocno wybrzmiewa również wątek, gdzie Ania kłóci się z paparazzi, wystającymi pod jej domem, w czasie, gdy już chorowała na raka. To, w jaki sposób fotoreporterzy chcieli zarabiać na jej chorobie jest po prostu nieludzkie. Uronić łzę można również w momencie, gdy zarówno Andrzej Piaseczny, jak i Cezary Pazura opowiadają o ostatnich momentach związanych z Przybylską.



Gdy Piaseczny mówi w przerywanej pauzami, poruszającej wypowiedzi o tym, że przypadkowo spotkał Anię, gdy już była bardzo chora, i powiedziała mu, że już nie będzie dobrze, trudno się nie rozkleić. Druga połowa dokumentu utkana jest właśnie z takich wzruszających, choć nie pozbawionych kiczu i ckliwości, podbijanych odpowiednią muzyką, momentów. Bo choć na "Ani" można się rozpłakać czy uśmiechnąć, zastosowano emocjonalny szantaż u widza. Film jest tak skonstruowany, że ciężko nie mieć chusteczek przy sobie. Z jednej strony to zrozumiałe, bo historie młodych, pięknych, znanych i lubianych osób, zmagających się z rakiem (rak trzustki to jeden z najgorzej rokujących nowotworów) zawsze poruszają i skłaniają do refleksji.



Jednak w dokumencie Kuczkowskiego i Bandurskiego czegoś brakuje. Być może całość jest zbyt ugładzona i brakuje chłodnego, reporterskiego zacięcia i głębi. "Ania" nie jest wybitnym dokumentem, lecz można zapamiętać kilka zdań i refleksji z niego płynących, być może banalnych, lecz prawdziwych. Jak mówiła Ania do swojej córki Oliwii, warto, a nawet trzeba, cieszyć się z małych, najdrobniejszych rzeczy i doceniać najmniejsze chwile, również te spędzone z bliskimi. Jeśli nie będziesz cieszyła się z małych rzeczy, te duże też nie będą cię cieszyć - mówiła aktorka. Być może po seansie "Ani" bardziej weźmiemy sobie do serca te słowa, w codziennym biegu codzienności. "Ania" dostępna jest na Netfliksie od 11 października.