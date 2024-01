"Aquaman i Zaginione Królestwo" zmierza do streamingu. Kiedy ostatni film DCEU obejrzymy online?

"Aquaman i Zaginione Królestwo" to ostatni film zapoczątkowanego przez Zacka Snydera DCEU. W dodatku jest sequelem największego szlagiera całego uniwersum - jedynka zarobiła ponad miliard dolarów. Dla dwójki okazuje się to pułapem nie do osiągnięcia. Podobnie jak inne tytuły superbohaterskiej franczyzy z zeszłego roku, nie radzi sobie bowiem w box offisie najlepiej. A to właśnie od wyników finansowych w dużej mierze zależy przecież, kiedy dana produkcja trafia do streamingu.



Zasady są proste proste: jeśli film jest kinowym hitem, na jego internetową dystrybucję trzeba poczekać dłużej. Jeśli jednak na siebie nie zarabia, pojawia się w internecie szybciej. Oczywiście, to teoria, bo przecież zeszłoroczny "Blue Beetle" przebojem nie był, a w streamingu zadebiutował dopiero po 90 dniach od swojej premiery. A jak będzie w przypadku "Aquamana i Zaginionego Królestwa"?



