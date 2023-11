Już w przyszłym miesiącu do kin trafi film, który ostatecznie zakończy obecne DCU, zapoczątkowane jeszcze przez Zacka Snydera: "Aquaman i Zaginione Królestwo". Trzecia część serii najpewniej już nie powstanie, a Jason Momoa nie powtórzy roli - co, rzecz jasna, wcale nie oznacza, że pożegna się z uniwersum. Tymczasem do sieci trafił nowiutki zwiastun, który zdradza kilka ciekawych szczegółów fabularnych.