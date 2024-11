"Arcane": analizujemy zakończenie. Czy ta bohaterka przeżyła?

Pierwszy sygnał to ten, gdy Caitlyn przegląda plany Hex Tower, gdzie doszło do finałowej walki. Jeśli zatrzymacie serial w momencie, w którym bohaterka przegląda plany wieży. Widać tam jasno podpis: „Air ducts and cooling system”, czyli kanały powietrzne i system chłodzenia – słowem: wentylacja. Bohaterka widzi to, potem rusza do Vi i z radością zauważa, że jej partnerka podśpiewuje, a to znaczy, że powoli przepracowuje utratę siostry. Nie mówi więc jej nic. Twórcy w ten sposób sugerują, iż nawet jeśli Cait wiedziała, iż istnieje szansa, że Jinx przeżyła, to nie chce odbierać swojej pierwszego od lat uczucia spokoju.



Jeśli jednak Jinx przeżyła, to co się z nią stało? Możemy założyć, że nie chciała być już problemem dla siostry, przecież właśnie dlatego chciała odebrać sobie życie znacznie wcześniej. Tylko gdzie uciekła?