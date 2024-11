„Arcane” to taniec, „Arcane” to teledysk, „Arcane” to w końcu genialnie opowiedziana i bardzo osobista opowieść o przyjaźni, rodzinnej miłości i politycznych napięciach, która w pewnym uproszczeniu mówi o nierównościach społecznych. Twórcy serialu zdecydowali się na udostępnianie swojego serialu, dzieląc go na trzy trzyodcinkowe części, z czego wynika przede wszystkim to, że owe części stały się niezależnymi cząstkami narracyjnymi, które warto omawiać w całości.



Uwaga, tekst zawiera nieliczne ale istotne spoilery z opublikowanych właśnie odcinków.