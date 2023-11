Pobił rekord wszech czasów, nie zagra w finale. Artur Baranowski nie dotarł do "Jednego z dziesięciu"

Serwis Onet jako pierwszy poinformował, że samochód Baranowskiego zepsuł się ok. dwie godziny jazdy od studia TVP3 w Lublinie - to właśnie tam z odpowiednim wyprzedzeniem są nagrywane kolejne epizody. Ekonomista ze Śliwnik musiał wezwać pomoc drogową, a przedłużający się incydent sprawił, że dotarcie na czas stało się nierealne. Baranowski stracił zatem szansę na zdobycie 40 tys. zł nagrody, która ze sporym prawdopodobieństwem trafiłaby właśnie do niego. Może jednak liczyć na nagrodę pocieszenia - jego przewaga punktowa nad konkurentami zapewni mu 10 tys. zł za najwyższą sumę punktów.



