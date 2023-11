Rekord w "Jeden z dziesięciu". Uczestnik z rozpędu odpowiedział na wszystkie pytania

Mam wrażenie, że pańscy konkurenci się nudzą, ale proszę - wypalił Tadeusz Sznuk, gdy do końca zostały tylko 23 pytania. Baranowski po tym, gdy wyprzedził swoich rywali, udzielając dobrych odpowiedzi na pierwsze trzy pytania, każde pozostałe z 37 pytań, brał do siebie, nie dopuszczając do głosu pozostałych uczestników teleturnieju. Odpowiedział na każde z zadanych pytań, łącznie zdobywając 803 punkty