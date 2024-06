Na SkyShowtime będzie się działo. Ten szalony film akcji zebrał wysokie oceny

Mieliśmy już w tym miesiącu mocne premiery od SkyShowtime. "Mayor of Kingstown" z Jeremym Rennerem w roli głównej powrócił przecież z trzecim sezonem, aby umilić nam czas oczekiwania na finałowe odcinki "Yellowstone". W końcu też narodził się w głowie twórcy sagi rodziny Duttonów. Jest podobnie duszny, męski i brutalny. Rozwija się w najlepsze, bo przecież od swojego debiutu 6 czerwca będzie trwał aż do 8 sierpnia. Kolejne odcinki pojawiają się na platformie co tydzień, a w międzyczasie dostajemy inne nowości.



Zadebiutował już wyczekiwany "Tatuażysta z Auschwitz", a w mijającym tygodniu powrócił nawet "Psi patrol" z drugą częścią 10. sezonu. Z filmami też nie było źle. Dostaliśmy "Milli Vanilli" dokument o muzykach, którzy oszukali cały świat. W "Air Force One Down" nowa agentka Secret Service kopała natomiast tyłki terrorystom. A niedługo, po krótkiej przerwie od ekscytujących nowości pojawi się inna produkcja pełna akcji i humoru.