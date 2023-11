Blade miał być postacią trzecioplanową w swoim własnym filmie. Niepokojące doniesienia z MCU

Biorąc pod uwagę wszystkie scenariuszowe perturbacje, dwukrotny laureat Oscara chciał nawet opuścić projekt. Wtedy do gry wszedł sam Kevin Feige, który bardzo chciał go zatrzymać. Zatrudnił więc Michaela Greena - zdobywcę Oscara za scenariusz do "Logana" - aby to on przejął rozwój projektu.