"Belfer" wraca z 3. sezonem, który w niczym nie przypomina poprzedniego. I dobrze!

Nowe odcinki to nie tylko pewnego rodzaju odświeżenie serii, odczuwalne m.in. za sprawą nowego, zupełnie niepodobnego do poprzednich miejsca akcji, żywszej palety kolorów i ogromu światła, które w poprzednich odsłonach było raczej tłamszone. Poszarzający obraz filtr ustąpił miejsca letnio-jesiennym barwom urokliwej, nadmorskiej miejscowości.



Intryga z czasem wije się coraz bardziej, a pytania się mnożą. Nowy „Belfer” wydaje się znacznie mniej przewidywalny, niż druga odsłona - jest też serią fabularnie ciekawszą, bardziej przemyślaną i absorbującą uwagę. Na wiele odpowiedzi i rozwiązań będziemy musieli długo poczekać. Można zatem powiedzieć, że serial z jednej strony wrócił do korzeni (wróciła polskość, ale i - przede wszystkim - logika, której poprzednio nieco zabrakło), jakby przyznając do potknięcia przy okazji „dwójki”, z drugiej zaś stara się zachować autonomiczny charakter - i udaje mu się to. Wspomniane zabiegi wizualne, kreacja nieco innej atmosfery (w sporej mierze wynikającej z lokalizacji) oraz nowe, wyraziste, ciekawe i świetnie zagrane przez młodą część obsady postacie podbijają przy okazji sferę obyczajową. Tym razem odgrywa ona - za sprawą rozbudowanego prywatnego wątku - ważniejszą rolę, mówiąc nam o głównym bohaterze i jego przeszłości znacznie więcej, niż mogliśmy dowiedzieć się do tej pory. To dobra decyzja, bo pozwala się do Zawadzkiego zbliżyć.