Cumberbatch rezygnuje z filmu o Bobie Dylanie. Na szczęście zastąpi go inny świetny aktor

W postać amerykańskiego artysty i aktywisty ostatecznie wcieli się Edward Norton. Wszystko przez zawodowe zobowiązania Cumberbatcha. Aktor musiał po prostu zrezygnować z filmu o Dylanie przez inne obowiązki. Dodajmy, że zmarły w 2014 r. Pete Seeger był mentorem młodego Dylana, ale też osobą, która pomogła artyście w wydaniu debiutanckiego albumu w wytwórni Columbia Records. To właśnie on zaprosił też Boba Dylana do występu na Newport Filk Festival. Dzięki Seegerowi rozwinęła się muzyka folkowa. Był też pionierem protest songu w latach 50. i 60.