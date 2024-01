Gdzie obejrzeć "The Palace"? Film Romana Polańskiego jest już w VOD

"The Palace" zadebiutował latem 2023 r. na festiwalu w Wenecji (poza konkursem) i nie został wtedy zbyt dobrze przyjęty przez krytyków. Produkcji towarzyszyły poza tym liczne problemy w związku z finansami, lokacjami i obsadą, a w recenzjach zastanawiano się, że można w ogóle ten film w ogóle chwalić, biorąc pod uwagę przeszłość Polańskiego i jego zszarganą reputację. Według niektórych "The Palace" to najgorszy film reżysera "Pianisty", "Chinatown" i "Dziecka Rosemary", jaki kiedykolwiek nakręcił. Teraz produkcję można obejrzeć w VOD i ocenić, czy opinie krytyków pokrywają się z recenzjami widzów.