Bestsellery Empiku 2024: kiedy i gdzie obejrzeć? Lista nominowanych

Bestsellery Empiku to nagrody, które co roku otrzymują twórcy nominowani w kategoriach książkowych, muzycznych, filmowych oraz audio. Statuetkę mają szansę zgarnąć również ci, którzy pojawili się w kategorii Odkrycia Empiku oraz Twórca Roku. O wygranej decydują wyniki sprzedaży, co oznacza, że dowiemy się również, co najchętniej wybierali kupujący w sklepach stacjonarnych i online oraz aplikacjach Empiku.