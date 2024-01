Coraz bliżej do 3. sezonu "Białego lotosu", choć zanim zobaczymy go ponownie na HBO, jeszcze minie trochę czasu. W lutym ruszają zdjęcia do hitowego serialu, które powstawać będą w kilku miejscach w Tajlandii. Tymczasem twórcy serialu ogłosili kolejnych aktorów i aktorki, dołączających do obsady. To aż 5. nowych nazwisk i to całkiem gorących. O kim mowa?