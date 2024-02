HBO dało się przekonać. Prorosyjski aktor usunięty z obsady 3. sezonu "Białego Lotosu"

HBO zdecydowało, że stacja i subskrybenci nie będą składać się na pensję popularnego w Serbii aktora. Trudno się dziwić: jego zachowanie od lat sugeruje poparcie dla zbrodniarza - ochoczy udział w rosyjskich filmach i programach, w tym w reżyserii zwolennika wojny Nikity Michłkowa to wisienka na torcie. Co więcej Biković wielokrotnie podróżował na okupowany już Krym - w efekcie Kijów umieścił go na liście osób z zakazem wjazdu.



Aktor osobiście potwierdził, że jednak nie zagra w serialu - podkreślił, że decyzja stacji to element kampanii, która „może stworzyć niepokojący precedens rzucający cień na istotę wolności artystycznej”.