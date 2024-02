„Tokyo Vice” od Michaela Manna, który wyreżyserował pilotażowy odcinek, a w pozostałe tchnął swego ducha, adaptuje książkę Jake’a Adelsteina. Jake opowiedział w niej swoją niesamowitą dziennikarską historię, która okazała się znakomitym materiałem na serial - siłą rzeczy, oparty zatem na faktach. Tytuł zabiera nas do lat 90. XX wieku - wówczas młody Adelstein, w którego wciela się Ansel Elgort (to zdecydowanie najlepsza z jego ról) przybył do Tokio, by tam rozpocząć pracę dla jednej z największych miejscowych gazet. Początkowo mało kto traktuje go poważnie, a i jemu trudno jest wpasować się w tamtejsze warunki i prawa - w końcu jednak angażuje się w śledztwo dotyczące korupcji w tokijskiej policji oraz jej powiązań z przestępczym światem. Robi się niebezpiecznie... i fascynująco.



Mannowska estetyka zachwyca i przygnębia jednocześnie - takie też jest jego Tokio, z jednej strony eleganckie i pełne wielobarwnych świateł, z drugiej: mroczne, ponure. Intryga należy do tych nieśpiesznych, a mimo tego nieustannie trzyma widza w napięciu. Bohater jest jednocześnie przewodnikiem dla widza, jak i obcym w innym świecie; wie sporo, ale nigdy niewystarczająco. Jest uparty, ale nigdy do końca bezpieczny. Dobrze mu się kibicuje, choć w gruncie rzeczy jest... najmniej interesującym elementem opowieści.



Znacznie ciekawsze są niemal wszystkie postacie poboczne. Ciekawsze jest też miasto jako bohater. Intryga japońskiego półświatka, przyjemny dla oka styl oraz przytłaczająca wiarygodność całej tej scenerii współtworzą uwodzicielskie neo-noir - coś, czego we współczesnej telewizji bardzo brakuje. Oby nowa odsłona dowiozła!