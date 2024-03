W styczniu w kinach, dzisiaj w twoim domu. Filmowy hit wreszcie w VOD

"Biedne istoty" zrobiły na oscarowej gali furorę, choć walka była zacięta - produkcja, która rywalizowała z takimi filmami jak "Oppenheimer", "Barbie", "Przesilenie zimowe" czy "Anatomia upadku", nominowana była w aż 11 kategoriach, w tym za najlepszy film. Ostatecznie powędrowały do niej 4 statuetki - nagrodzone zostały charakteryzacje i fryzury, scenografia, kostiumy oraz wybitna Emma Stone za rolę Belli Baxter, która odebrała nagrodę w rozdartej sukience: "Moja sukienka jest popsuta. Myślę, że to się wydarzyło podczas wykonania I'm Just Ken - powiedziała.