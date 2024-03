„Biedne istoty” to produkcja, o której słyszał zapewne każdy. Film już chwilę po premierze cieszył się bardzo dobrymi ocenami. Widzowie byli zachwyceni najnowszym tworem Yórgosa Lánthimosa i najprawdopodobniej nadal są. Tytuł ten miał bardzo duże szanse na to, aby kompletnie zdominować tegoroczne rozdanie Oscarów. Był nominowany w aż 11 kategoriach. Ostatecznie opuścił galę z czterema statuetkami. Został nagrodzony za charakteryzacje i fryzury, scenografię oraz kostiumy. Emma Stone również nie odeszła z pustymi rękami. Akademia przyznała jej nagrodę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Widzowie długo czekali na to, aż „Biedne istoty” będą w końcu dostępne online. Aktualnie można już swobodnie oglądać tę cudowną produkcję na platformie Disney+.