Świąteczne hity to nie tylko "Last Christmas" czy kultowy hit Mariah Carey "All I Want for Christmas Is You". Jeśli macie dość piosenek, które są grane co roku przez każdą radiową stacją i macie wrażenie, że są ograne do granic możliwości, przed świętami Bożego Narodzenia, lub w same święta, odpalcie inne, mniej oczywiste hity, które odpowiednio was nastroją.