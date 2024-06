Najbardziej męski film tego roku właśnie pojawił się na VOD. Dajcie mu się zgnieść

"Bracia ze stali" to opowieść bardzo emocjonalna, nastawiona na rozwój psychologiczny swoich bohaterów, którzy tłamszą swoje uczucia, aby tylko sprostać wysokim wymaganiom swojego ojca. Prowadzi to do kolejnych tragedii. Prócz zawsze błyszczącego na ekranie Zaca Efrona w roli Kevina, na pewno warto też zwrócić uwagę na kreację znanego z "The Bear" Jeremy'ego Allena White. Z charakterystyczną dla siebie swadą gra on młodszego brata głównego bohatera, obnażając przed nami wszystkie jego niuanse psychologiczne. Nie zapominajmy też o samym Fritzu. Holt McCallany okazuje się tak władczy i nieznoszący sprzeciwu, że za każdym razem, gdy pojawia się na ekranie, chce się stawać przed nim na baczność.



Świat przedstawiony w "Braciach ze stali" jest nieprzyjemny, a przez to sam film staje się bardzo duszny, ciężki i przytłaczający. Potrafi przyłożyć poniżej pasa, ale najpierw zakłada widzom podwójnego Nelsona i nie puszcza przez bite dwie godziny. Tym samym jego seans was zaboli, ale w ten przyjemny sposób. Co prawda w weekendy wszyscy lubimy obejrzeć coś lżejszego na odpoczynek po ciężkim tygodniu, ale lepszego czasu na tę produkcję nie znajdziecie. Będziecie po niej potrzebować chwili, aby dojść do siebie.



