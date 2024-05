W filmie „Teściowie 2” młoda para, znana w pierwszej części, postanawia dać sobie drugą szansę. Wcześniej zrezygnowali ze ślubu, za który rodzice zdążyli już zapłacić i to nie mało. Po raz kolejny więc zapraszają na przyjęcie rodzinę oraz przyjaciół. Ma ono odbyć się w jednej z nadmorskich miejscowości. Wśród gości znajdują się bardzo dobrze znani już widzom Wanda (Izabela Kuna) oraz Tadeusz (Adam Woronowicz). Czy jeżeli powiem, że małżeństwo znów cały czas się kłóci i nie zgadza się ze sobą w praktycznie każdej kwestii, to będzie to jakaś nowość? Pewnie nie, a już w szczególności nie dla tych osób, które śmiały się do rozpuku jeszcze podczas seansu pierwszej filmowej odsłony. Oczywiście jest to jedynie bardzo skromny zarys całej fabuły. W filmie pojawia się o wiele więcej barwnych postaci, od których ciężko jest oderwać wzrok.