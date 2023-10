Dostaniemy więcej spin-offów "Breaking Bad"? Twórca postawił twarde warunki

Brutalnie szczerze: jeśli tyłek mi się zapali z tym nowym serialem i jeszcze kolejnym i nikt nie będzie chciał ich oglądać, ale wszyscy będą chcieli "Breaking Bad", to kto wie! Może otworzy się furtka do realizacji czegoś w przyszłości. Chciałbym to jednak już zostawić. Zastanawiam się, czy jest w tym więcej historii do opowiedzenia, ale nie chcę angażować się w z góry przegraną sprawę. Widzę inne uniwersa - nie będę mówił jakie - i myślę sobie: to jest skok na kasę. Nie chciałbym, żeby podobnie było w tym wypadku.