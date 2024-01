Esposito będzie forsował pomysł na nowy spin-off "Breaking Bad". Aktor marzy o "The Rise of Gus"

Choć żadne kolejne spin-offy "Breaking Bad" nie zostały oficjalnie ogłoszone, trudno pozbyć się wrażenia, że to tylko kwestia czasu - tym bardziej, że zakończony niedawno "Zadzwoń do Saula" okazał się takim hitem. Co ciekawe, odtwórca ikonicznej roli Gusa Fringa - Giancarlo Esposito - przekonuje, ze kolejny tytuł w uniwersum powinien powstać i sądzi, iż tak się stanie. Na dodatek sam ma już na niego pomysł.