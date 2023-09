Gwiazdor "Breaking Bad" zdradza, ile (nie) płaci mu Netflix. "To jest nie do pomyślenia"

Na hollywoodzkich strajkach bez zmian. Co prawda wydaje się, że członkowie AMPTP (stowarzyszenie zrzeszające amerykańskie wytwórnie filmowe, nadawców telewizyjnych i platformy streamingowe) czują już grunt palący im się pod nogami i dojrzewają do poważnych rozmów ze zbuntowanymi scenarzystami i aktorami, ale do rozwiązania sporu jeszcze daleko. Tymczasem coraz więcej artystów głośno mówi o nieuczciwych ich zdaniem praktykach w branży, przez które cała afera przecież wybuchła.



Na niedawnej pikiecie aktorów pod siedzibą Sony Pictures Studios pojawiło się mnóstwo rozpoznawalnych gwiazd, wśród których nie zabrakło aktorów z kultowego już serialu "Breaking Bad". Jesse Plemmons, Bryan Cranston i Aaron Paul życzyliby sobie, aby AMPT jak najszybciej siadło do ponownych negocjacji ze zbuntowanymi artystami. Przy okazji zdradzili też, ile Netflix płaci im z racji eksploatacji ich hitowej produkcji.



