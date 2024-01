To najbardziej niedoceniony serial w historii. Miał 53 nominacji Emmy, lecz nie zdobył żadnej

"Zadzwoń do Saula" to serial, który przez lata zdobywał mnóstwo nominacji do nagród, ale też podbijał serca publiczności. Przez lata produkcja otrzymywała nominacje do najważniejszej nagrody przemysłu telewizyjnego - Emmy i za każdym razem nie udawało się jej zdobyć. Również teraz na ostatnim rozdaniu nagród, twórcy serialu musieli obejść się smakiem. Dlatego o "Zadzwoń do Saula" mówi się, że jest najbardziej niedocenionym serialem w historii.