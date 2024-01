Britney Spears przeprasza za autobiografię. Wspomina o Justinie Timberlake'u

W minionym roku na rynku wydawniczym zadebiutowała autobiografia Britney Spears - "Kobieta, którą jestem". Artystka rozliczyła się w niej ze swoją przeszłością, zabierając głos w sprawie kontrowersyjnych momentów z jej życia, jakimi były m.in. kuratela, którą objął nad nią jej własny ojciec, toksyczny związek z ojcem jej dzieci, a także czarne strony związku z Justinem Timberlakiem. Ten ostatni wstrząsnął opinią publiczną najbardziej - Britney wspominała bowiem, że członek zespołu NSYNC, z którym zaczęła spotykać się w wieku 17 lat, nakłonił ją do aborcji, a ponadto zdradził z inną gwiazdą. Po premierze książki Timberlake wyłączył na jakiś czas komentarze na Instagramie i nie odpowiedział na zarzuty skierowane przez byłą partnerkę. Teraz odezwała się jednak sama Spears, która postanowiła wyrazić żal za to, co napisała w autobiografii.