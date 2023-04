Widzieliśmy ostatni film z Bruce'em Willisem. Aż żal, że żegna się z kinem w ten sposób

"Zabójca" to taki ubogi krewny "Possessora". Tutaj też dzięki zdobyczom technologii bohaterowie mogą przejmować kontrolę nad innymi ludźmi. "To nie jest moje ciało" - powtarzają jak mantrę, żeby nie zwariować. Niestety, nie jest to do końca skuteczne. Przekona się o tym Alexa, szukająca ratunku dla swojego męża, który zapadł w śpiączkę. W tym celu będzie bowiem musiała dokończyć misję rozpoczętą przez ukochanego, zabijając demonicznego Adriana.



Potencjał cyberpunkowego z ducha konceptu nie zostaje w pełni wykorzystany. Próżno szukać tu jakichkolwiek egzystencjonalnych rozterek, czy przemyśleń na temat związku człowieka z technologią. Twórcy sprowadzają je do kilku pretensjonalnych kwestii, bo całą historię podporządkowują naiwnemu romansowi. Alexa w ciele artystki Mali zakochuje się bowiem w Adrianie. Reżyser Jesse Atlas próbuje prowadzić opowieść w taki sposób, aby zaskoczyć nas finałowym twistem. Na nic jednak jego starania, bo jego zamiary da się przewidzieć już na początku drugiego aktu.