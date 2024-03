Jeremy Renner wraca na ekrany. Jest zwiastun 3. sezonu "Burmistrza Kingstown" - kiedy premiera?

"Burmistrz Kingstown" to serial stworzony przez Hugh Dillona i Taylora Sheridana, w którym Jeremy Renner wciela się w główną rolę Mike'a McLusky'ego. W 3. sezonie mieszkańcami Kingstown wstrząśnie nowy członek rosyjskiego gangu, a wewnątrz więzienia i poza jego murami trwa wojna narkotykowa. W tym samym czasie na Mike'u wywierana jest presja, by zakończył konflikt, jednak sytuacja komplikuje się, kiedy jego znajoma twarz z więziennej przeszłości grozi mu podkopaniem jego autorytetu burmistrza, by utrzymać pokój między wszystkimi frakcjami.