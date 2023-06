„Californication” jak daleki wujek-zbereźnik: za dzieciaka bawił cię do łez, dziś głównie żenuje

Rewatchu "Californication" podjąłem się w oczekiwaniu na "Warszawiankę", chcąc być z tym pierwszym w miarę na świeżo i móc rzetelnie zestawić ze sobą oba tytuły. Mój stosunek do ostatnich odsłon nie uległ zmianie, co zaś się tyczy tych pierwszych - cóż, tym razem mojemu seansowi towarzyszyło znacznie więcej negatywnych emocji. Wciąż jestem zdania, że jest tam mnóstwo dobra: część wątków i relacji napisano z głową, podrzucono garść ciekawych spostrzeżeń, parę fajnych dowcipów czy momentów bardziej melancholijnych. Hank Moody - mimo, że to ciężki charakter - bywa zaskakująco wiarygodny w podejmowaniu złych decyzji i chaotycznym zachowaniu. Niestety, to wszystko nie wystarczy, by przysłonić kilka potężnych wad produkcji.



Zanim jeszcze "Californication" stało się odgrzewanym kotletem, którego formuła kompletnie się wyczerpała, a twórcy rozpaczliwie reanimowali zwłoki coraz to bardziej kretyńskimi konceptami, skrywało w sobie opowieść o wiecznym chłopcu, który kocha całym sercem, ale nie potrafi przekuć tej emocji w odpowiednie działania. Gubi się, plącze, popełnia błąd za błędem - czasem jakby świadomie, jakby chcąc sprawdzić, co jeszcze może się wydarzyć, czy może być gorzej, czy w ogóle warto przestawać. A może, skoro ostatecznie i tak wszystko trafia szlag, nie warto stawiać sobie granic?



Z czasem wszystko rozłazi się w szwach. Gdy scenarzyści zbliżają się do końca cyklu pomysłów na to, co Hank może jeszcze odwalić po alkoholu, coraz częściej sięgają po wtórne, nudne i coraz to bardziej płytkie rozwiązania. Świeżość dość szybko się ulatnia, wolty stają się niemądre i desperackie; podczas gdy z początku kolejne wątki wynikały z siebie w sposób naturalny, to im dalej, tym częściej można odnieść wrażenie, że scenarzyści na siłę zlepiali ze sobą kolejne kretyńskie gagi, uzyskując niezbyt zgrabny i spójny efekt.



Obraz kobiet? Na zmianę interesujący i irytujący, ale fakt, że niemal każda (serio, nie przesadzam: każda!) kobieca bohaterka po minucie konwersacji jest gotowa przespać się z Moodym, cóż, również nie ułatwia zawieszenia niewiary. Tendencyjność, pseudoprogresywność i nadmiar weselnie homofobicznych czy seksistowskich dowcipów z wąsem to materiał na osobny tekst - zwłaszcza, że "Californication" brakuje krzty samoświadomości. Ale zdecydowanie lepiej o tym po prostu zapomnieć.



