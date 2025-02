Obłędna oferta specjalna CANAL+. Trzy serwisy streamingowe za 49 zł

Od teraz do opcji CANAL+ seriale i filmy można dołączyć też jeden lub dwa dodatkowe serwisy streamingowe. Dlaczego warto to zrobić? Nie chodzi wyłącznie o wygodę (jedno wspólne rozliczenie zamiast trzech), a również o cenę.



Ale po kolei. CANAL+ seriale i filmy można obecnie wykupić za 14,50 zł w ramach oferty rocznej z płatnością miesięczną (cena uwzględnia rabat za zgodny marketingowe). Tenże pakiet obejmuje 19 kanałów na żywo (m.in. CANAL+ Premium, CANAL+ Kuchnia, MiniMini+, Novelas+), 7 kanałów ogólnodostępnych (TVP1, 2 i 3, Polsat, TVN itp). oraz - przede wszystkim - kilka tysięcy godzin treści na życzenie („Czarne stokrotki”, „The Office PL”, „Emigracja XD”, „Hrabia Monte Christo” czy „Strange Darlings” to zaledwie wierzchołek góry lodowej). Najnowsze hity porsto z kina, kino niezależne oraz produkcje nagradzane na największych festiwalach filmowych... Mało? Nie ma sprawy.