CANAL+ i Multikino łączą siły. Do sprzedaży trafił zupełnie nowy pakiet

Osoby, które zdecydują się na zakup pakietu CANAL+ SERIALE I FILMY & BILETY MULTIKINO, zyskają nie tylko dostęp do obszernej biblioteki serwisu CANAL+, ale także co miesiąc – przez cały okres płatnej subskrypcji aż do końca 2025 roku – otrzymają dwa kody wymienne na bilety do kina. Kody będą wysyłane drogą elektroniczną na podany adres e-mail, a bilety można wykorzystać na dowolny seans, w wybranym dniu. Można je wykorzystać samemu, zabrać znajomego lub podarować jako prezent.



Koszt subskrypcji wynosi 49 zł miesięcznie, a użytkownicy mają możliwość rezygnacji w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje o ofercie znajdziecie tutaj.