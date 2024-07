CANAL+ wyemituje rozgrywki UEFA. Jest nowy, tani pakiet

Koszt pakietu Super Sport to 20 zł/mies. dla klientów oferty satelitarnej CANAL+ w opcji ze zobowiązaniem, natomiast w opcji bez zobowiązania cena nowego pakietu to 30 zł/mies. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z Super Sport dla nowych i obecnych klientów jest posiadanie pakietu telewizji z ofertą kanałów CANAL+. Biorąc pod uwagę zmianę modelu Ligi Mistrzów, zwiększenie ilości meczów i wysoki koszt praw do transmisji piłkarskich rozgrywek, miesięczna cena za dostęp do wielu treści UEFA jest bardzo atrakcyjna. CANAL+ wychodzi ponadto naprzeciw swoim abonentom, uruchamiając nowe kanały, by mieć pewność, że wszystkie transmisje zostaną należycie obsłużone. Czego chcieć więcej?