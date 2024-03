Jest to informacja zaskakująca, ale też bardzo ekscytująca. Już w przyszłym miesiącu będzie można wybrać się w sentymentalną filmową podróż. Ramię w ramię z Maciejem Stuhrem, Cezarym Pazurą czy Mirosławem Zbrojewiczem. Sensacyjna komedia w reżyserii Olafa Lubaszenki skradła serca ogromnej publiki w 2000 roku. Przedstawia drastyczny i niebezpieczny świat gangsterskich porachunków w sposób humorystyczny oraz lekki. Poczynania bohaterów traktuje się z przymrużeniem oka, co nadaje produkcji wyjątkowego w swoim rodzaju charakteru. Z pewnością wiele osób będzie chciało zabrać swojego tatę na wspólny seans. Jest to pomysł na przyjemne spędzenie czasu razem.