Miała przed sobą wielką karierę. Gwiazda "The Voice" i przyjaciółka Seleny Gomez zginęła z rąk psychofana

Niewykluczone, że pomyślał o tym, że jeśli on nie może z nią być, to żaden facet z nią nie będzie. Policja nie miała jednak szansy przesłuchać mężczyzny, gdyż ten popełnił samobójstwo. Po śmierci Christiny jej bliscy oraz fani byli zrozpaczeni, natomiast rodzina artystki miała żal do organizatorów koncertu, że ochroniarze nie sprawdzili dokładnie wszystkich, którzy weszli na koncert, pozwalając wnieść na teren broń. To jeszcze nie wszystko, bo zabójca Grimmie miał przy sobie dwa pistolety oraz nóż myśliwski. Jakim cudem pozwolono mu je wnieść? Tego nie wiadomo. Mimo że rodzina piosenkarki pozwała organizatorów, ostatecznie zdecydowała się cofnąć pozew.



Bliscy gwiazdy "The Voice" postanowili też przekuć tragedię w dobry czyn, tworząc fundację, gdzie głównym zadaniem jest wspieranie rodzin ofiar, które zginęły w wyniku użycia broni palnej. Rodzina gwiazdy zaangażowała się również w jej twórczość i rok po śmierci Christiny światło dzienne ujrzał jej drugi album. Z kolei kanał na Youtube Grimmie pozostaje aktywny do dzisiaj.



