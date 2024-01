Cillian Murphy uhonorowany Złotym Globem. Zażartował o braku krzeseł na planie

Było to nawiązanie do wywiadu z 2020 r. przeprowadzonego z Anne Hathaway, która wraz z Cillianem Murphym miała okazję współpracować na planie filmu "Mroczny Rycerz powstaje". Filmowa Kobieta-Kot zażartowała, że reżyser nie pozwala na to, by na planie stały krzesła. Nolan wyjaśnił wtedy, że miejsca do siedzenia w rzeczywistości nie są zakazane - nie podoba mu się po prostu, że stoją one w pobliżu jego monitora.